Canaco impulsa comercio local con programa Viernes Muy Mexicano en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con siete mil 645 negocios sonorenses registrados al momento, el programa comercial Viernes Muy Mexicano busca promover el consumo local, el orgullo y la identidad nacional desde lo cotidiano por medio de la participación de comercios, productores, artesanos, fabricantes, negocios de turismo y prestadores de servicios, según César Aguiar Arnold.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Ciudad Obregón expresó que se siguen afiliando negocios cajemenses a esa iniciativa. "Este programa es una red de negocios que se debe hacer entre el comercio formal y los negocios familiares; viene a fortalecer a ese tipo de empresas que son las que sostienen la economía", mencionó.

Aguiar Arnold destacó que son las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) las que generan la mayor parte del circulante de la ciudad. "Tuvimos el lanzamiento de los 'Viernes Muy Mexicano' con el gobernador aquí en Sonora y la idea es hacerlo también uno a nivel local aquí en Ciudad Obregón en conjunto con el alcalde, con el comercio organizado y con todos los que estemos dedicados al comercio en general", recalcó.

El titular de Canaco comparó ese programa con el Buen Fin por los beneficios que puede haber para el consumidor, que dependen finalmente de cada empresa participante.

En comparación con el Buen Fin, este programa se realiza el último viernes de cada mes y es permanente; cada negocio pone sus propias promociones. Por ejemplo, el pasado viernes se realizó una expo en una gasolinera local, donde sí se registró un incremento en las ventas de ese día contra el histórico, lo que quiere decir que al hacer las alianzas tienes mayor visibilidad y mayor consumo", subrayó.

Aguiar Arnold expresó que Viernes Muy Mexicano fue presentado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, y al presidente nacional de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

A nivel nacional, el programa tiene presencia en los 32 estados del país, con 550 mil negocios físicos y 31 mil 248 negocios en línea, mientras que Hermosillo, Cajeme y Navojoa son los municipios de Sonora con más participación.

Fuente: Tribuna del Yaqui