Cazón, el rey de la Cuaresma en Hermosillo, es el pescado más consumido por su precio accesible

Hermosillo, Sonora.- Con la llegada de la Semana Santa, el consumo de pescado y mariscos se dispara en Sonora y en Hermosillo. Entre los productos más demandados, el cazón se lleva la corona como el más consumido, gracias a su precio accesible, desde 85 pesos el kilogramo. Según los comerciantes, el cazón es la opción preferida de los sonorenses debido a su sabor y precio.

"El cazón es el que más se vende, es el más barato y la gente lo busca mucho", comentó un vendedor en el Centro de Gobierno de Hermosillo. A continuación, te presentamos los productos más consumidos en esta temporada:

Cazón: Desde 85 pesos el kilogramo, es el más consumido Camarón: Precios que oscilan entre 150 y 250 pesos por kilogramo Manta: Alrededor de 120 pesos por kilogramo Pargo: Un pescado común en la región, con precios variables

Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible



Ismael García | TRIBUNA

La tradición católica de abstenerse de carnes rojas durante la Cuaresma y la Semana Santa impulsa la demanda de estos productos. Los comerciantes se preparan para satisfacer la creciente demanda, aunque algunos advierten que los precios pueden aumentar debido a la alta demanda y la escasez de algunos productos.

Los consumidores pueden encontrar estos productos en pescaderías y mercados locales, así como en puestos de venta en el Centro de Gobierno de Hermosillo. Es recomendable verificar los precios y la frescura de los productos antes de hacer una compra.

Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible



Ismael García | TRIBUNA

Fuente. Tribuna del Yaqui