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Cuaresma

Cazón, el rey de la Cuaresma en Hermosillo, es el pescado más consumido por su precio accesible

Esta Cuaresma, el consumo de mariscos se disparó en Hermosillo, siendo el cazón el pescado con mayor demanda gracias a su precio tan accesible y su sabor inigualable

Cazón, el rey de la Cuaresma en Hermosillo, es el pescado más consumido por su precio accesible
Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible Foto: Ismael García / TRIBUNA

Hermosillo, Sonora.- Con la llegada de la Semana Santa, el consumo de pescado y mariscos se dispara en Sonora y en Hermosillo. Entre los productos más demandados, el cazón se lleva la corona como el más consumido, gracias a su precio accesible, desde 85 pesos el kilogramo. Según los comerciantes, el cazón es la opción preferida de los sonorenses debido a su sabor y precio.

"El cazón es el que más se vende, es el más barato y la gente lo busca mucho", comentó un vendedor en el Centro de Gobierno de Hermosillo. A continuación, te presentamos los productos más consumidos en esta temporada:

  1. Cazón: Desde 85 pesos el kilogramo, es el más consumido
  2. Camarón: Precios que oscilan entre 150 y 250 pesos por kilogramo
  3.  Manta: Alrededor de 120 pesos por kilogramo
  4.  Pargo: Un pescado común en la región, con precios variables
Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible
Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible

Ismael García | TRIBUNA 

La tradición católica de abstenerse de carnes rojas durante la Cuaresma y la Semana Santa impulsa la demanda de estos productos. Los comerciantes se preparan para satisfacer la creciente demanda, aunque algunos advierten que los precios pueden aumentar debido a la alta demanda y la escasez de algunos productos.

Los consumidores pueden encontrar estos productos en pescaderías y mercados locales, así como en puestos de venta en el Centro de Gobierno de Hermosillo. Es recomendable verificar los precios y la frescura de los productos antes de hacer una compra. 

Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible
Cazón, el rey de la Cuaresma en Sonora: El pescado más consumido por su precio accesible

Ismael García | TRIBUNA 

Fuente. Tribuna del Yaqui 

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