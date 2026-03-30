CLIMA HOY en Sonora: ¿A qué hora LLOVERÁ este lunes? Reporte de temperaturas por municipio

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora dará un giro este lunes 30 de marzo de 2026: el día arrancará con temperaturas frescas, pero conforme avance la jornada se espera un aumento del calor acompañado de fuertes lluvias, viento y posibles tormentas eléctricas. Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar, será clave tomar precauciones desde temprano. Aquí el reporte del tiempo para que planifiques tu jornada.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal Meteored.mx, el estado de Sonora presentará cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con condiciones variables según la región.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco en la mayor parte de Sonora. Municipios del norte como San Luis Río Colorado registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 21°C, mientras que en zonas como Nogales el termómetro podría bajar hasta los 14°C. En la región costera, como Puerto Peñasco, se prevé un inicio de día más templado, con alrededor de 23°C.

Para la tarde, el calor se intensificará en varias zonas del estado. En Hermosillo se espera una temperatura máxima de 32°C, mientras que en Caborca el termómetro alcanzará hasta los 35°C. Otras regiones como Ciudad Obregón registrarán cerca de 33°C, y en Guaymas se mantendrán valores alrededor de los 29°C. Este aumento térmico estará acompañado de viento de dirección variable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Hacia la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, generando un ambiente más templado. En ciudades como Hermosillo se prevén valores cercanos a los 21°C, mientras que en el norte del estado continuarán condiciones frescas. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en algunas regiones.

¿En qué municipios lloverá HOY en Sonora?

Para este lunes, se pronostican chubascos con posibles descargas eléctricas principalmente en el centro, norte y oriente del estado. Municipios como Hermosillo, Nogales y zonas serranas como Nacozari de García podrían registrar lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. También se prevén precipitaciones en áreas cercanas a Villa Pesqueira y Arivechi.

??uD83CuDF27???En entidades del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenes ?? pic.twitter.com/tEYKfADQqC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 30, 2026

En contraste, regiones costeras como Guaymas y Puerto Peñasco tendrán menor probabilidad de lluvia, aunque no se descarta incremento de nubosidad durante la tarde.

En resumen, Sonora vivirá un lunes con contrastes térmicos, viento fuerte y probabilidad de tormentas en varias zonas. Mantente informado y toma precauciones ante cambios bruscos del clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)