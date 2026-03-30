Hermosillo, Sonora.- Ante la gran afluencia de visitantes que se espera durante los días de Semana Mayor, el Centro Ecológico de Sonora ya se encuentra listo para recibir a todas las familias que buscan pasar un momento agradable rodeado de flora y fauna de Sonora, con la exhibición de su nueva jirafa.

Norberto Ortega, director del Centro Ecológico de Sonora, dijo que a partir de esta semana, la jirafa se integrará como nuevo atractivo en el recorrido del Ecosafari, que tiene un costo adicional al de la entrada.

Informó que durante dos semanas, se operará de lunes a domingo, con horario de taquilla de 8:00 de la mañana a 14:00 horas, permitiendo a las personas permanecer dentro hasta las 17:00 horas.

Tenemos tres atractivos que nos acaban de llegar muy recientemente: uno son los tigres blancos, otro es el capibara y el más reciente, que es el chamacón de la jirafa. Tenemos alrededor de 870 organismos de 103 especies diferentes".

Los costos son de 75 pesos para adultos y 50 pesos para niñas, niños y personas adultas mayores, mientras que el Ecosafari tiene un precio adicional de 25 pesos y es un recorrido adicional por toda el área.

Por otra parte, Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, destacó que el Centro Ecológico también reabrirá el espacio del aviario, lo que permitirá enriquecer aún más la experiencia de las y los visitantes.

Señaló que el gobernador de Sonora está interesado en las familias, su recreación y esparcimiento, y por eso se tiene el rescate de más áreas del centro ecológico que por años estuvieron en abandono.

Están listos en el Centro Ecológico de Sonora para exhibir a su jirafa en Semana Mayor

Fuente: Tribuna del Yaqui