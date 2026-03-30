Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Hermosillo, por medio del DIF, ha anunciado el Picnic por la alegría e inclusión, en el cual se busca fortalecer la inclusión a través de un evento gratuito que está pensado para la convivencia familiar y abrir espacios a personas con discapacidad en el marco del Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo.

La convivencia se realizará el día domingo 19 de abril de 2026, teniendo un horario de 9:00 a 12:00 horas en el Parque Madero. Por su parte, la directora de DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux, recordó que el pasado se realizó por primera vez y la respuesta resultó mejor de lo que se esperaba, contando con la asistencia de 364 personas, destacando que muchas familias encontraron un lugar, pudieron sentirse tranquilas y pasar un buen momento sin preocuparse.

Gobierno de Hermosillo anuncia convivencia familiar con 'Picnic por la alegría e inclusión'

También reconoció el trabajo en conjunto con Jeannette Molina Caire, titular de Comudis; María Lizette Salazar López, de la Dirección de la Familia; y José Manuel Hernández Soloño, quien ha sido el impulsador de la idea, naciendo de su propia experiencia como padre. Uno de los principales objetivos es que las familias tengan un espacio donde puedan convivir, estar a gusto, sin sentirse observadas o juzgadas, y donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan participar a su propio ritmo. Incluso se comunicó que varias personas mencionaron que era la primera vez que se animaban a acudir a Parque Madero.

Durante el evento se realizan diversas actividades como juegos con burbujas, pintura, áreas recreativas, dinámicas sensoriales y ejercicios con paracaídas de colores. También se tiene contemplado cuidar aspectos como el volumen de la música y se rehabilitarán zonas para quienes necesiten momentos de calma.

Para esta ocasión se contará con la participación de algunas asociaciones que apoyarán con actividades y orientación para las familias:

EMAC

CRIT

BabyGym

Walden

Iluminemos por el autismo

Club Libera

"Este evento se va a realizar el domingo 19 de abril en el Parque Madero de 9 de la mañana a 12 del mediodía; es un evento totalmente gratuito, pensado para las personas que viven una condición con autismo, especialmente para las niñas y los niños, y yo sí quiero pedirles toda su solidaridad para que podamos llegar a todas esas familias, para que nadie se quede sin enterarse", comunicó la directora del DIF Hermosillo.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el @HermosilloGob llevará a cabo el Picnic por la Alegría y la Inclusión este 19 abril en el #ParqueMadero desde las 9 de la mañana. pic.twitter.com/eB8jgDlIAO — ElCesarFraijo (@CesarFraijo2) March 30, 2026

No obstante, se contará con personal capacitado para aportar un apoyo en caso de que alguna persona lo requiera durante la jornada. Se pide que las y los menores asistan acompañados por un adulto responsable. Las autoridades hacen la invitación abierta a la ciudadanía para asistir, compartir la información y ayudar a que más familias se enteren. El registro puede realizarse por medio de redes sociales de DIF Hermosillo o vía WhatsApp al 6622571713.

Fuente: Tribuna del Yaqui