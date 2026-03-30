Hermosillo, Sonora.- Teniendo como objetivo reforzar la seguridad y la prevención de acciones en este periodo vacacional, el Gobierno de Hermosillo hace la invitación a seguir las recomendaciones antes de salir y durante Semana Santa.

Antes de salir de casa, se recomienda resguardar a mascotas, mantenerse informado sobre las condiciones del clima, que el vehículo en el que se viaja esté en buenas condiciones, contar con un kit de herramientas y un extintor, avisar a un vecino de confianza, además de desconectar aparatos electrónicos, cerrar el suministro de gas, cerrar puertas y ventanas.

Gobierno de Hermosillo invita a seguir recomendaciones para disfrutar de Semana Santa

En trayecto, es recomendable siempre usar el cinturón de seguridad, evitar manejar cansados, respetar señalizaciones y límites de velocidad, evitar manejar si se han consumido bebidas alcohólicas, no usar el celular mientras se esté conduciendo y realizar paradas para descansar si es un viaje largo.

En la playa se invita a la ciudadanía a no usar envases de vidrio en las playas del municipio, ya que los restos de este material representan un riesgo para los visitantes, especialmente niñas, niños y mascotas. Por su parte, el personal de Inspección y Vigilancia hará recorridos en la zona costera donde se realizará el retiro de envases y objetos de vidrio que sean detectados en la playa, con el fin de mantener los espacios más seguros para todas y todos.

El Gobierno de Hermosillo insiste en el llamado a la ciudadanía a sumarse a estas recomendaciones, así como a mantener limpias las playas y atender las indicaciones del personal operativo. Además de subrayar la importancia de la participación ciudadana para la conservación en buen estado de los espacios turísticos y garantizar una estancia segura durante esta Semana Santa.

¡Listos para Semana Santa! En equipo nos preparamos para trabajar en un operativo de Semana Santa 2026 segura para todas y todos. ??uD83CuDF0A



Juntos lograremos una temporada ordenada, limpia y segura porque la responsabilidad ciudadana hace la diferencia: cuidar los espacios, respetar… pic.twitter.com/T9LobYpnwx — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui