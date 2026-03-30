Sonoyta, Sonora.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Sonoyta, participan en el proyecto de reproducción del pez cachorro del desierto (Cyprinodon eremus), instalando un santuario en el centro escolar para la preservación de esta especie endémica del noreste de Sonora, el cual ha dado resultados exitosos desde su implementación, logrando un aumento considerable de la población en este estanque.

En acompañamiento por la bióloga Ángeles Sánchez, del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (Ciedo) en Puerto Peñasco, realizaron un muestreo que dio como resultado un incremento notable al pasar de 92 ejemplares en noviembre de 2021 a mil 223 actualmente; asimismo, se observaron hembras gestantes y machos en etapa reproductiva en este estanque nombrado Refugio para la Conservación de la Especie, también conocido como 'pupo'.

Gobierno de Sonora fortalece con éxito la conservación del pez cachorro del desierto: Cobach

"Es asombroso ver a nuestras y nuestros jóvenes conectados con la naturaleza, trabajando directamente en la conservación de una especie propia de su entorno y vinculando su aprendizaje con experiencias reales", destacó Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general de Cobach, reafirmando su orgullo y sentir ante este tipo de acciones que llevan a cabo sus discentes.

Esta actividad forma parte del Proyecto Escolar Comunitario, integrando actividades académicas donde estudiantes miden parámetros del agua y analizan datos en asignaturas como Taller de Ciencias y Probabilidad y Estadística II, reflejando el compromiso del Gobierno de Sonora por impulsar la protección de especies y ecosistemas, proyectando a la entidad como referente en el cuidado ambiental.

Gobierno de Sonora fortalece con éxito la conservación del pez cachorro del desierto: Cobach

Fuente: Tribuna del Yaqui