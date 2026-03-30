Invitan a la Santa Misa Crismal este martes de Semana Santa en la Catedral de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la presencia de todos los sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Obregón, se realizará este martes 31 de marzo la Santa Misa Crismal en la catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Primeramente, se habrá de celebrar la Hora Santa a las 9:45 horas, dirigida a todos los fieles laicos, mientras que a las 11:00 horas estará iniciando la Santa Misa Crismal.

En ella, el obispo de la diócesis, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, consagrará el santo crisma y bendecirá los santos óleos: el santo crisma, el de los catecúmenos y el de los enfermos.

Esa celebración litúrgica católica es presidida por el obispo durante Semana Santa; en ella los sacerdotes de la diócesis renuevan sus promesas sacerdotales, reafirmando su compromiso al servicio de la fe.

El significado eclesial de la Santa Misa Crismal simboliza en gran medida la unidad de la diócesis en torno al obispo. Los óleos bendecidos durante esa celebración se distribuyen en las parroquias para ser usados posteriormente en la administración de los sacramentos durante el año, representando la unión con la iglesia diocesana.

Son alrededor de 120 los sacerdotes que se cuentan en la diócesis de Ciudad Obregón, que abarca más de 10 municipios del sur de Sonora.

Invitan a la Santa Misa Crismal este martes en la Catedral de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui