Hermosillo, Sonora.- A través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), el Gobierno de Sonora informó a toda la población que el servicio de urgencias de los cuatro hospitales ubicados en Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Nogales se mantendrá abierto las 24 horas durante los días de asueto por Semana Santa 2026.

Las instituciones de salud que contarán con este servicio son: Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Ciudad Obregón; Hospital de Isssteson en Guaymas, que atiende también a la región de Empalme, así como el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo y el Hospital Regional en Nogales, que atiende a derechohabientes de más de 20 municipios del norte de Sonora; los cuatro nosocomios contarán con guardias de médicos urgenciólogos, personal de enfermería, camilleros, laboratorio de urgencias, entre otros.

Isssteson ofrecerá atención de urgencias las 24 horas en hospitales en Semana Santa

Asimismo, los Centros Integrales de Atención a la Salud (CIAS) en Hermosillo, así como Huatabampo, Navojoa y Cajeme, abrirán durante jueves, viernes, sábado y domingo de semana mayor, es decir del 2 al 5 de abril, en horario de 07:00 a 19:00 horas. Por otro lado, la Clínica-Hospital de Guaymas también contará con los servicios de consulta externa de médico general, consultas de médicos especialistas, además del servicio de urgencias.

Esta acción garantiza una atención médica continua y tiene como propósito el brindar servicio médico a las y los derechohabientes en la entidad, recomendándoles tener su identificación vigente a mano para recibir atención; además se cuenta con personal de guardia y, en zonas sin hospital propio, se ofrece atención a través de la Secretaría de Salud de Sonora.

#Sonora | Durazo (@AlfonsoDurazo) arranca megaoperativo de seguridad con más de 8 mil elementos para Semana Santa 2026 uD83DuDEA8??https://t.co/SKhtaNfh39 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui