Isssteson ofrecerá atención de urgencias las 24 horas en hospitales en Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- A través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), el Gobierno de Sonora informó a toda la población que el servicio de urgencias de los cuatro hospitales ubicados en Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Nogales se mantendrá abierto las 24 horas durante los días de asueto por Semana Santa 2026.
Las instituciones de salud que contarán con este servicio son: Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Ciudad Obregón; Hospital de Isssteson en Guaymas, que atiende también a la región de Empalme, así como el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo y el Hospital Regional en Nogales, que atiende a derechohabientes de más de 20 municipios del norte de Sonora; los cuatro nosocomios contarán con guardias de médicos urgenciólogos, personal de enfermería, camilleros, laboratorio de urgencias, entre otros.
Asimismo, los Centros Integrales de Atención a la Salud (CIAS) en Hermosillo, así como Huatabampo, Navojoa y Cajeme, abrirán durante jueves, viernes, sábado y domingo de semana mayor, es decir del 2 al 5 de abril, en horario de 07:00 a 19:00 horas. Por otro lado, la Clínica-Hospital de Guaymas también contará con los servicios de consulta externa de médico general, consultas de médicos especialistas, además del servicio de urgencias.
Esta acción garantiza una atención médica continua y tiene como propósito el brindar servicio médico a las y los derechohabientes en la entidad, recomendándoles tener su identificación vigente a mano para recibir atención; además se cuenta con personal de guardia y, en zonas sin hospital propio, se ofrece atención a través de la Secretaría de Salud de Sonora.
Fuente: Tribuna del Yaqui