Más de 50 colonias tendrán variaciones en el servicio este 31 de marzo: Agua de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- De acuerdo con el comunicado oficial de Agua de Hermosillo, se realizarán trabajos de reparación en una línea de conducción principal ubicada en el poblado La Victoria como parte de las acciones preventivas para mejorar la infraestructura hidráulica de cara a la temporada de verano, cuando aumenta la demanda del servicio en la ciudad.
Para llevar a cabo la reparación, será necesario cerrar válvulas en la zona, lo que podría provocar variaciones en el servicio de agua potable, como baja presión o interrupciones temporales; los trabajos están programados para iniciar este martes 31 de marzo a partir de las 07:00 horas y podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles. Sin embargo, una vez finalizado el trabajo, el servicio se restablecerá de manera gradual a lo largo del primero de abril.
Lista de colonias que podrían verse afectadas
Zona norte y rural
- El Tazajal
- La Victoria
- San Pedro
- El Realito
- Mesa del Seri
- Tronconal
- San Bartolo
Zona urbana y residencial
- 4 de Marzo
- Alborada
- Alto Valle
- Banus
- Residenciales Bicentenario
- Cumbres Firenze
- La Paloma
- Villa Toscana
- Tosali
- Colinas de San Javier
- El Encanto
- Insurgentes
- Jacinto López
- Lomas del Norte
- Paraíso
- Manantiales
- Natura
- Palermo
- Puerta de Hierro
- San Lorenzo
- Solidaridad
Otros sectores
- Tierra Nueva
- Urbi Villa del Cedro
- Valle de Santa Mónica
- Villa Verde
- Villa California
- Villa Colonial
- Villa Dorada
- López Portillo
- Ley 57
- Conjunto Arizona
- Jardines
- Virreyes
- Misión del Sol
- Sacramento
- Bachoco
- 4 Olivos
- Bugambilias
- Loma Linda
- Cuartel Pitic
- Zona Militar
- Además de otras áreas cercanas
Recomendaciones a los usuarios por parte de Agua de Hermosillo
- Hacer un uso racional del agua almacenada
- Priorizar actividades básicas del hogar
- Tomar previsiones antes del inicio de los trabajos
Los trabajos anunciados forman parte de las acciones que buscan evitar afectaciones mayores durante el verano en Hermosillo, una de las ciudades con mayor demanda de agua en el país durante esa temporada. Por ello, la autoridad insiste en la importancia de la preparación anticipada y el uso responsable del recurso mientras se desarrollan las obras.
Fuente: Tribuna del Yaqui