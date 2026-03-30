Más de 50 colonias tendrán variaciones en el servicio este 31 de marzo: Agua de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- De acuerdo con el comunicado oficial de Agua de Hermosillo, se realizarán trabajos de reparación en una línea de conducción principal ubicada en el poblado La Victoria como parte de las acciones preventivas para mejorar la infraestructura hidráulica de cara a la temporada de verano, cuando aumenta la demanda del servicio en la ciudad.

Para llevar a cabo la reparación, será necesario cerrar válvulas en la zona, lo que podría provocar variaciones en el servicio de agua potable, como baja presión o interrupciones temporales; los trabajos están programados para iniciar este martes 31 de marzo a partir de las 07:00 horas y podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles. Sin embargo, una vez finalizado el trabajo, el servicio se restablecerá de manera gradual a lo largo del primero de abril.

Más de 50 colonias tendrán variaciones en el agua este 31 de marzo: Agua de Hermosillo

Lista de colonias que podrían verse afectadas

Zona norte y rural

El Tazajal

La Victoria

San Pedro

El Realito

Mesa del Seri

Tronconal

San Bartolo

Zona urbana y residencial

4 de Marzo

Alborada

Alto Valle

Banus

Residenciales Bicentenario

Cumbres Firenze

La Paloma

Villa Toscana

Tosali

Colinas de San Javier

El Encanto

Insurgentes

Jacinto López

Lomas del Norte

Paraíso

Manantiales

Natura

Palermo

Puerta de Hierro

San Lorenzo

Solidaridad

Otros sectores

Tierra Nueva

Urbi Villa del Cedro

Valle de Santa Mónica

Villa Verde

Villa California

Villa Colonial

Villa Dorada

López Portillo

Ley 57

Conjunto Arizona

Jardines

Virreyes

Misión del Sol

Sacramento

Bachoco

4 Olivos

Bugambilias

Loma Linda

Cuartel Pitic

Zona Militar

Además de otras áreas cercanas

Recomendaciones a los usuarios por parte de Agua de Hermosillo

Hacer un uso racional del agua almacenada

Priorizar actividades básicas del hogar

Tomar previsiones antes del inicio de los trabajos

Los trabajos anunciados forman parte de las acciones que buscan evitar afectaciones mayores durante el verano en Hermosillo, una de las ciudades con mayor demanda de agua en el país durante esa temporada. Por ello, la autoridad insiste en la importancia de la preparación anticipada y el uso responsable del recurso mientras se desarrollan las obras.

Más de 50 colonias tendrán variaciones en el agua este 31 de marzo: Agua de Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui