Hermosillo, Sonora.- Comprometidos con la seguridad de las mujeres durante la temporada vacacional de Semana Santa 2026, personal de establecimientos y tiendas de conveniencia identificados como las Zonas Salva en Sonora estarán disponibles con el objetivo de brindar atención a féminas en caso de riesgo o peligro, ofreciendo resguardo a posibles víctimas de violencia; situados especialmente en Álamos, Bahía de Kino, Hermosillo, Huatabampo, Puerto Peñasco, San Carlos y municipios del Río Sonora.

La coordinadora estatal del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Salva), Zulema Boneo Silva, detalló e informó a la ciudadanía que en esta temporada de Semana Santa las mujeres pueden solicitar apoyo en los establecimientos capacitados que son socialmente responsables, que contribuyen de manera significativa con el trabajo de prevención que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Mujeres seguras: Zonas Salva estarán disponibles este periodo vacacional de Semana Santa en Sonora

Personal de la SSPC, como actividades de rutina, realiza visitas de supervisión a los lugares con función de Zona Salva, con el propósito de verificar que cuenten con:

Logotipo del sistema Salva de identificación al exterior del inmueble

Personal capacitado en protocolo de atención

Directorio actualizado

Cuenten con la app Mujeres Seguras

Durante esta temporada vacacional se busca erradicar cualquier tipo de agresión o riesgo; por ello se hace un llamado a todas las mujeres para que, en caso de sentirse en peligro de violencia o riesgo, reporten de inmediato a la línea de emergencias 9-1-1, o bien, utilicen la aplicación Mujeres Seguras; asimismo, se les recuerda ubicar la Zona Salva más cercana a su localización.

Mujeres seguras: Zonas Salva estarán disponibles este periodo vacacional de Semana Santa en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui