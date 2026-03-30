Obispo Felipe Pozos, de la Diócesis de Ciudad Obregón, llama a acercarse a la Iglesia y fortalecer la fe

Ciudad Obregón, Sonora.- Un llamado a mantener un contacto constante con Dios y un mayor acercamiento a la iglesia es el que hizo el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini; esto en el marco de la celebración de la Semana Santa.

La máxima autoridad del catolicismo en la localidad indicó que se debe poner a Cristo en el centro de la vida; agregó además la necesidad de que la iglesia deba salir al encuentro de las personas.

Debemos volver a poner a Cristo en el centro de la vida, escuchar a Cristo en su palabra y escuchar al Señor en el hermano que sufre. Hemos querido implementar que la iglesia tiene que salir al encuentro de los más necesitados; pienso, por ejemplo, en el decanato de San José, en la parroquia de San Francisco de Asís, que están iniciando ya. En la iglesia del Refugio hay un proyecto interesante: la iglesia 24 horas abierta para recibir a los familiares de los enfermos, donde puedan encontrar un centro de escucha, donde puedan encontrar comida, donde puedan encontrarse con el Señor y también ahí que pueda haber un banco de medicinas", expresó.

Pozos Lorenzini destacó que, durante los recorridos que ha realizado durante las últimas semanas por diferentes sectores que conforman la diócesis, la cual comprende alrededor de 88 mil 350 kilómetros cuadrados, la población quiere ser escuchada y la iglesia no debe permanecer ajena a esta situación, y destacó la necesidad de hacer uso de la tecnología para acercarse a la comunidad en general.

Finalmente, reiteró el llamado de permanecer en busca de Cristo y reiteró el compromiso que tiene la iglesia de salir al encuentro de las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui