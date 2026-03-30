Presenta Durazo a estudiantes que viajarán a Taiwán; lanza tercera convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño presentó a la tercera generación de jóvenes universitarios que se formarán en Taiwán, como embajadores de la entidad ante el mundo.

El programa denominado como Encuentro Talento Sonorense, es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer su desarrollo académico y profesional en áreas de alta especialización, como semiconductores, aeroespacial, automovilístico y otros de ciencias exactas e ingenierías.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que esta es la tercera generación de 30 estudiantes sonorenses que podrán aplicar sus conocimientos y formarse o especializarse en el extranjero, durante un año en semiconductores, electromovilidad y automatización.

Es la tercera generación de jóvenes que viajan a Taiwán, seleccionados mediante un proceso meritocrático muy riguroso; haber llegado a esta etapa habla del extraordinario talento sonorense", enfatizó Durazo Montaño.

Lanzamos la convocatoria para la tercera generación del Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán.



Gracias a esta iniciativa, 60 jóvenes sonorenses ya se han formado en áreas estratégicas que impulsan la transformación económica de nuestro estado. Hoy abrimos una nueva… pic.twitter.com/GDKmm35iDv — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 30, 2026

Acompañado por padres de familias, representantes de universidades y demás, el mandatario dijo que el sello de su gobierno es la educación, por eso, la apuesta es que más jóvenes tengan las oportunidades de crecer con este tipo de apoyos y becas que se han impulsado desde el inicio de su administración.

El programa de movilidad, explicó, incluye becas completas que cubren la formación académica, estancia y capacitación de las y los participantes, quienes estudiarán en instituciones de alto nivel y realizarán prácticas profesionales en empresas del sector tecnológico.

Los jóvenes beneficiados, son de diferentes universidades y centros tecnológicos de Sonora, que se forman y se buscan especializar en ingenierías, para el futuro de la industria en la entidad y que más procesos productivos puedan llegar en los próximo años.

Los estudiantes son de la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y otras del interior de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui