Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, por medio de la Secretaría de Salud Pública (SSP), invita a todos los ciudadanos a mantener los espacios limpios y ordenados con el fin de prevenir la rickettsia, una enfermedad que se transmite por la picadura de garrapatas infectadas. Estas acciones tienen una relevancia mayor en temporadas de calor, ya que es cuando aumenta la presencia de estos insectos en las viviendas.

Una forma clave para reducir riesgos es la limpieza en los patios y jardines; es recomendable retirar maleza, escombro, basura, incluyendo objetos en desuso donde puedan alojarse garrapatas, también mantener un césped corto y evitar la acumulación de materiales como madera, llantas o muebles viejos.

Secretaría de Salud invita a mantener la limpieza del hogar para la prevención de la rickettsia

Igualmente, se hace la invitación a mantener a las mascotas limpias y desparasitadas, ya que los gatos y perros pueden ser portadores de garrapatas, lo que hace importante bañarlos regularmente, revisar su pelaje, además de la utilización de productos recomendados por personal veterinario para el control de estos parásitos.

Evitar el contacto con animales en situación de calle, así como impedir que las mascotas deambulen libremente fuera del hogar. También se recomienda la limpieza regular de los espacios de donde duermen los animales. Como casas, cobijas o colchonetas. La SSP señala que la prevención es la herramienta más efectiva contra la rickettsia.

uD83CuDFEB En escuelas de #Hermosillo, nuestras brigadas realizan acciones de promoción a la salud, con énfasis en la prevención de rickettsia, dengue y sarampión.



uD83EuDD1D Como parte del trabajo del Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por el gobernador @AlfonsoDurazo, seguimos… pic.twitter.com/Lb1nFHNV7X — Salud Sonora (@ssaludsonora) March 21, 2026

Ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido o malestar en general, se debe acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que una atención oportuna puede salvar vidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui