Hermosillo, Sonora.- La seguridad y vigilancia de la capital de Sonora suma 30 elementos policiales comprometidos con la comunidad en el área de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Hermosillo, quienes rindieron protesta ante el presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez con el compromiso de trabajar en equipo para servir y proteger.

'Toño' Astiazarán, en compañía del comisario general de la corporación, Jesús Alonso Durón Montaño, dio la cordial bienvenida a mujeres y hombres que se integran a la institución, haciendo hincapié en el fortalecimiento que se realizó al estado de fuerza con una inversión histórica de más de 630 millones de pesos en patrullas eléctricas, drones, chalecos y equipamiento, herramientas que respaldan la labor diaria para beneficio de la seguridad de hermosillenses.

'Toño' Astiazarán fortalece seguridad y vigilancia en Hermosillo con nuevos policías municipales

"Del 2021 a la fecha hemos invertido más de 630 millones de pesos para patrullas, chalecos, equipamiento en la seguridad de nuestra ciudad y esto, amigas y amigos, debería ser el piso sobre lo que se pueda después invertir en materia de seguridad, porque prioridad que no se convierte en presupuesto es demagogia y hoy lo estamos demostrando, trabajando de la mano con todas y todos ustedes para tener una corporación que nos llene de orgullo por la seguridad de hermosillenses", agregó el alcalde municipal.

Posterior al pase de lista, los nuevos elementos refrendaron su compromiso de actuar con responsabilidad, disciplina y vocación de servicio en favor de la tranquilidad de las familias, como lo hizo Gloria Hayde Cruz: "Compañeros, sean bienvenidos y los animo a que recuerden siempre los valores de respeto, integridad y profesionalismo que son pilares esenciales en nuestra labor. Sé que juntos haremos de nuestra ciudad un lugar más seguro y tranquilo para todos. Vamos a servir con honor".

El Gobierno de Hermosillo reafirma su compromiso con la ciudadanía, fortaleciendo y consolidando una policía más cercana, equipada y capacitada que ha logrado grandes avances, como el reducir los tiempos de respuesta de 40 a cinco minutos aproximadamente, siendo resultado del gran esfuerzo diario de quienes protegen y sirven a la capital sonorense.

En el presídium se contó con la presencia y participación de Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal; Jesús Alonso Durón Montaño, Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Luis Fernando Ramírez Salcido, comisario jefe de la corporación; Aurelio Orlando Cuevas Ramos, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cabildo; Ario Bojórquez, integrante del Comité de Seguridad Pública; y Gloria Hayde Cruz Yanez, elemento de la corporación.

'Toño' Astiazarán fortalece seguridad y vigilancia en Hermosillo con nuevos policías municipales

Fuente: Tribuna del Yaqui