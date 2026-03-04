¿A cuánto llegará la temperatura en Hermosillo HOY 4 de marzo? Pronostico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- El calor volverá a sentirse con fuerza este miércoles 4 de marzo de 2026 en Hermosillo; sin embargo, la temperatura no será el único factor a considerar. Si hoy tienes actividades al aire libre, traslados largos o pendientes bajo el sol, conviene revisar cómo evolucionará el clima durante el día para tomar precauciones y evitar golpes de calor o exposición excesiva a los rayos UV.

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteored.mx, la capital sonorense tendrá una jornada mayormente estable, con cielo despejado por la mañana y combinación de sol con nubes dispersas por la tarde y noche. Durante las primeras horas del día el ambiente será fresco. A las 05:00 horas se espera cielo despejado y una temperatura de 17°C, con sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El viento será flojo del noreste, con rachas de entre siete y trece kilómetros por hora, y el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo. Hacia las 06:00 horas la temperatura descenderá ligeramente a 16°C, todavía con cielo despejado y viento del noreste de ocho a catorce kilómetros por hora. Para las 08:00 horas el termómetro marcará 18°C y el cielo continuará soleado. Sin embargo, el cambio más marcado llegará hacia el final de la mañana.

A las 11:00 horas la temperatura subirá hasta los 29°C. El viento será flojo del noroeste, de uno a dieciocho kilómetros por hora, y el índice UV alcanzará nivel alto, por lo que se recomienda utilizar protección solar con factor entre 15 y 25 si se permanece a la intemperie. En la tarde el calor será más intenso. A las 14:00 horas se pronostican 32°C, con sensación térmica de 30°C y presencia de nubes y claros.

El viento cambiará a dirección oeste, con intensidad moderada de once a veintinueve kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras ligeras en zonas abiertas. El índice UV permanecerá en nivel alto. Hacia las 17:00 horas la temperatura descenderá levemente a 31°C, todavía con nubes y claros y viento del oeste de catorce a treinta y dos kilómetros por hora. Aunque el índice UV bajará a nivel bajo, el ambiente continuará cálido.

Por la noche el calor comenzará a ceder de forma gradual. A las 20:00 horas se prevé una temperatura de 26°C, con sensación térmica de 25 grados y viento moderado del oeste de trece a veintiséis kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 horas el termómetro marcará 21 grados, con viento flojo del suroeste de cinco a doce kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)