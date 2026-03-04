Alfonso Durazo destaca apertura de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia extrema en Sonora

Hermosillo, Sonora.– El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó la apertura de la Estancia Temporal para Mujeres y sus Hijas e Hijos en Situación de Víctimas de Violencia Extrema, un espacio que brindará atención integral y protección a quienes atraviesan situaciones de riesgo.

El mandatario estatal informó que este centro comenzará operaciones oficialmente el próximo miércoles y forma parte de una estrategia integral impulsada previo al Día Internacional de la Mujer. Señaló que el objetivo es ofrecer un lugar seguro donde las víctimas puedan vivir en tranquilidad mientras reciben acompañamiento institucional.

#Sonora | El gobernador reconoce la deuda histórica con las mujeres, les dice no estas sola ?uD83DuDEBA pic.twitter.com/qCcNp3QIqX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

Durazo Montaño destacó que este proyecto inicia en la capital sonorense y se prevé replicarlo en al menos 10 municipios del estado, particularmente en las ciudades más grandes.

Por su parte, la comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Lyzeth Salcedo, explicó que esta iniciativa representa una transformación profunda en la atención a la violencia contra las mujeres.

#Sonora | Zulema Boneo, titular del programa del SALVA, afirma que se han atendido más de 166 mil familias por el programa uD83DuDDE3?



Se tiene presencia en los 72 municipios con zonas SALVA, ya se tiene presencia con más de 3 mil 200 espacios. pic.twitter.com/LTEIVDWjP0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

“El objetivo es claro: que cada acción deje de operar de manera fragmentada y forme parte de un modelo integral que brinde protección y asistencia”, expresó.

Precisó que se trata de la primera estancia temporal de este tipo en el estado, la cual no debe considerarse como un albergue tradicional, sino como un componente estratégico dentro del nuevo modelo de atención.

En la construcción del centro se invirtieron 24.5 millones de pesos y se contempla una inversión similar en cada ciudad donde se replique el proyecto. La estancia temporal cuenta con 20 departamentos y está ubicada en la colonia Centro de Hermosillo, en un punto reservado para proteger la identidad de las usuarias.

#Sonora | Lyzeth Salcedo Salinas, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, habló sobre la apertura del primer Centro de Atención Integral, diseñado para brindar apoyo y protección a mujeres y sus hijos que enfrentan violencia extrema uD83DuDED1 pic.twitter.com/KlAzMJ0deC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

En el marco de la conferencia, el mandatario estatal destacó que la aplicación Mujeres Segura es totalmente gratuita, puede utilizarse con o sin conexión a internet y está enlazada directamente con el 911. Además, cuenta con un apartado que integra todas las zonas SALVA y actualmente supera las 70 mil descargas.

Fuente: Tribuna del Yaqui