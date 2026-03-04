Bacanora Fest 2026 reunirá a 27 marcas y destacables eventos en Rosario, Tesopaco

Ciudad Obregón, Sonora.- La séptima edición del Bacanora Fest en Rosario, Tesopaco, viene con mucha diversión y la participación de 27 marcas de productores regionales de esa bebida tradicional sonorense del 13 al 15 de marzo.

Se contará con presentaciones artísticas y culturales, recorridos por el pueblo, ponencias académicas, demostraciones de jima de maguey, degustación de mixología con bacanora, visitas guiadas al museo costumbrista y sin faltar los bailes populares con Juan Ortega, La Brissa y Tropicalísimo Apache.

Hemos roto el récord de asistencia cada año y eso habla muy bien de nuestro festival, que está dedicado a chicos y grandes y ofrece atractivos para todos", comentó el alcalde Gerardo Mendívil.

Cifra

6

Exitosas ediciones han transcurrido del Bacanora Fest en Rosario y se espera que la del 2026 sea mejor.

Fuente: Tribuna del Yaqui