¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Rosario Tesopaco

Bacanora Fest 2026 reunirá a 27 marcas y destacables eventos en Rosario, Tesopaco

Del 13 al 15 de marzo habrá jima, mixología, cultura y bailes populares en la séptima edición del festival dedicado al bacanora sonorense

Bacanora Fest 2026 reunirá a 27 marcas y destacables eventos en Rosario, Tesopaco
Bacanora Fest 2026 reunirá a 27 marcas y destacables eventos en Rosario, Tesopaco Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Ciudad Obregón, Sonora.- La séptima edición del Bacanora Fest en Rosario, Tesopaco, viene con mucha diversión y la participación de 27 marcas de productores regionales de esa bebida tradicional sonorense del 13 al 15 de marzo.

Se contará con presentaciones artísticas y culturales, recorridos por el pueblo, ponencias académicas, demostraciones de jima de maguey, degustación de mixología con bacanora, visitas guiadas al museo costumbrista y sin faltar los bailes populares con Juan Ortega, La Brissa y Tropicalísimo Apache.

Hemos roto el récord de asistencia cada año y eso habla muy bien de nuestro festival, que está dedicado a chicos y grandes y ofrece atractivos para todos", comentó el alcalde Gerardo Mendívil.

Cifra

6

Exitosas ediciones han transcurrido del Bacanora Fest en Rosario y se espera que la del 2026 sea mejor.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.