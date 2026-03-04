Bosque Urbano La Sauceda cumple un año y lo celebrará con música, talleres y recorridos guiados

Hermosillo, Sonora.- Los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 se celebrará el primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda con el Festival Biocultural. Según el Gobierno de Sonora, en este evento se integrarán el arte, la naturaleza, el deporte y, sobre todo, la participación ciudadana. Cabe destacar que la invitación está dirigida a toda la familia, con actividades que iniciarán el viernes a las 16:00 horas y continuarán sábado y domingo hasta las 21:00 horas.

¿De qué podré disfrutar?

Entre las actividades programadas habrá espectáculos musicales, obras dirigidas a los más pequeños del hogar, así como charlas cuyo objetivo es compartir distintos puntos de vista y, por supuesto, generar un espacio de reflexión sobre el cuidado del medioambiente. Por otro lado, quienes deseen llevarse algo nuevo a casa y apoyar la economía local tendrán la opción de adquirir diversos artículos en el bazar cultural.

Foro al Aire Libre: Música y presentaciones artísticas con el objetivo de fomentar la sana convivencia entre los sonorenses que asistan. Forito: Talleres y teatro infantil que invitan a la creatividad, el aprendizaje y la diversión de niñas y niños. Pabellón Kinético: Presentaciones de libros y charlas culturales, creando un ambiente de diálogo, reflexión y, por último, intercambio de ideas. Laboratorio de Educación Ambiental: Espacio de Econversando, que incluye temas medioambientales, así como donación de plantas y actividades centradas en la conciencia ecológica. Palapas de Carrizo: Este espacio estará funcionando desde el viernes con talleres ambientales y diversas actividades formativas a lo largo de los tres días. Kiosco Central: Área exclusiva para talleres y charlas abiertas al público en general. Andador: Como se mencionó anteriormente en TRIBUNA, aquí se instalará el bazar cultural con emprendedores locales, además de módulos informativos y educativos de asociaciones, clubes e instituciones.

Festival Biocultural

¿Qué más ofrece el programa?

Para quienes deseen conocer mejor los alrededores, se ofrecerán recorridos guiados por el Bosque Urbano La Sauceda, que abarca hasta el Cerro de la Cementera. Asimismo, se aprovechará el encuentro para inaugurar la nueva trotapista del lugar y no solo eso, ya que también debes tener presente que se llevará a cabo su primera carrera oficial: el 14º Medio Maratón de Hermosillo.

¿Cómo inició el rescate del Bosque Urbano de La Sauceda?

De acuerdo con información del propio Gobierno estatal, el proyecto comenzó en marzo de 2025 por iniciativa del gobernador Alfonso Durazo Montaño. La primera etapa consistió en la rehabilitación de 40 hectáreas con el objetivo de crear un espacio recreativo para la ciudadanía. Desde entonces, los trabajos continuaron y actualmente forman parte de una segunda etapa, en la que se contempla una inversión de 201 millones de pesos para intervenir 10 hectáreas adicionales.

"Vamos a convertir a La Sauceda en un orgullo de las y los hermosillenses, en un espacio natural para el esparcimiento social y familiar gratuito, y en un punto de atracción incluso para quienes visiten la ciudad", puntualizó Durazo Montaño. Por su parte, el comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), Carlos Ernesto Zatarain González, compartió previamente ante la prensa local que se han plantado más de 10 mil árboles en el área intervenida.

