Canacintra Hermosillo impulsará oportunidades laborales en la Expo Empleo 2026; esperan la asistencia de 800 personas

Hermosillo, Sonora.- El próximo 11 de marzo, de las 9:00 a las 14:00 horas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Hermosillo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía en Sonora, realizarán la Expo Empleo 2026.

El objetivo es conectar talento local con empresas industriales y de servicios, facilitando los procesos de reclutamiento, empleabilidad y desarrollo profesional, para fortalecer el mercado laboral de Hermosillo y la región.

La Expo Empleo 2026 se realizará en las oficinas de Canacintra Hermosillo, ubicadas en bulevar Luis Encinas 460; en la colonia Los Naranjos, va dirigida a profesionistas, recién egresados, técnicos y operarios especializados, estudiantes de últimos semestres y personas en búsqueda de empleo o cambio laboral.

Iván Contreras Tapia, dirigente de Canacintra Hermosillo, detalló que se tendrá la participación de más de 30 empresas empleadoras de sectores estratégicos como manufactura, logística, construcción, agroindustria, transporte, así como de servicios especializados.

Su objetivo es muy claro: conectar talento local con empresas que hoy están contratando. No es solo una feria, es una plataforma real de empleabilidad que fortalece el mercado laboral y la competitividad de nuestra región", dijo.

Agregó que entre las empresas confirmadas destacan Magna Sonora Forming, Schnellecke Logistics, Collectron, Intugo, Mapco, Precsoblock, Movimex, Sonora Naturals, Carnes JC, Corporativo Reco, El Mandadito Super, Gran Auto, Econollantas, Rancho El 17, entre otras.

Asistan preparados, lleven su currículum actualizado y que vean este espacio como una oportunidad real de crecimiento profesional. Hoy la industria en Sonora necesita talento comprometido. Y el talento sonorense tiene capacidad, preparación y competitividad", expresó.

Junto al presidente de @CanacintraHmo, Iván Contreras, y al director de @EconomiaHMO, @OscarGastelum, anunciamos la #EXPOEmpleo2026.



uD83DuDDD3?11 marzo | ?9 am

uD83DuDCCDCANACINTRA Hermosillo



¡Conectando talento con oportunidades! pic.twitter.com/IRd0K92fUL — Jose Aguiar (@joseaguiarv) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui