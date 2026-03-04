Clima en Sonora 4 de marzo de 2026: Mañana fría y tarde con temperaturas de hasta 35°C

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora de este miércoles 4 de marzo de 2026 tendrá contrastes marcados a lo largo del día, por lo que conviene planear con anticipación y tomar precauciones, especialmente ante las rachas de viento y el descenso de temperatura en zonas serranas durante las primeras horas de la jornada. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que nada interrumpa tu día.

Así sería el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, este día se espera cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en la región. Aunque no habrá precipitaciones, el viento y las variaciones térmicas serán factores a considerar.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte del estado. Sin embargo, en zonas serranas de Sonora el amanecer será muy frío, con temperaturas notablemente bajas en municipios del norte y del oriente. En ciudades como Agua Prieta y Nogales se prevén mínimas cercanas a los 7 y 10°C, respectivamente, mientras que en Nacozari las temperaturas rondarán los 12°C. En Hermosillo se estima una mínima alrededor de 15°C, similar a Guaymas y Villa Pesqueira, mientras que San Luis Río Colorado podría registrar 14°C al iniciar el día.

Por la tarde, el panorama cambiará de forma significativa. El ambiente será cálido en la entidad, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C en Ciudad Obregón y hasta 33°C en Arivechi y Huatabampo. En Hermosillo se prevé una máxima cercana a los 32°C, mientras que en Caborca el termómetro subirá a 30°C y en San Luis Río Colorado llegará a 31°C. En el norte del estado, como en Agua Prieta y Nogales, las máximas oscilarán entre los 26 y 27°C. Puerto Peñasco tendrá un comportamiento más moderado, con máximas alrededor de 23°C.

uD83DuDEA9??Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el noroeste. norte, sur y sureste de #MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD.



uD83EuDD13Ver más detalles en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/mxyTdKipEV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 4, 2026

El viento será otro elemento relevante este miércoles. Se pronostica viento del oeste y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora en Sonora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en áreas desérticas y reducir la visibilidad en carretera, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Hacia la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, dando paso a un ambiente más templado, aunque sin condiciones de lluvia. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento disminuirá gradualmente.

