Elías Retes entrega retroexcavadoras para el arreglo del drenaje en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, hizo entrega de maquinaria pesada a las comunidades y colonias de la localidad, para que personal de servicios públicos pueda avanzar con mayor celeridad en la solución del problema de drenajes.

El mandatario municipal realizó la entrega de tres retroexcavadoras, dos de ellas en la comunidad de Pueblo Viejo, frente a Narconon Jóvenes y en la calle Sonora, mientras que la otra retroexcavadora fue entregada en la colonia Francisco Villa.

Me visitaron Cleotilde y Mateo, representantes de todos los vecinos de Pueblo Viejo, para solicitarnos la reparación de un drenaje colapsado de alrededor de 300 lineales… Con la entrega de este material y equipo que realizó nuestro gobernador Alfonso Durazo al municipio de Navojoa, podremos avanzar mucho más rápido", indicó.

Elías Retes afirmó que se recibieron siete retroexcavadoras por parte del Gobierno del Estado, pero se buscará adquirir más maquinaria para poder resolver el problema de los drenajes colapsados que las administraciones pasadas no atendieron correctamente.

Las autoridades precisaron que el 60 por ciento de la red de drenaje está colapsada, por lo que no es falta de voluntad por parte del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) cuando se les solicita la reparación del drenaje, sino que es la falta de maquinaria y equipo para poder dar respuesta a la solicitud de los vecinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui