Ímuris, Sonora.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el valle y cañón del río Cocóspera, cerca de la frontera con Arizona, Estados Unidos, descubrieron una aldea de arquitectura de tierra vinculada a la Tradición Trincheras, posiblemente de entre los años 800 y 1200, nombrada La Ciénega; además, también se intervinieron dos sitios con petrograbados y, por características vinculadas con la Tradición Trincheras, podrían datar de 800 a 1400.

Referente a los dos sitios de petrograbados, uno es Petroglifos del Babasac; contiene seis paneles elaborados en una longitud mayor a los 200 metros de largo por cuatro o cinco metros de ancho, donde hay grabadas figuras geométricas como líneas paralelas, onduladas, círculos concéntricos, espirales, cruces y varias figuras antropomorfas. El segundo es Huellas del Oso, una pequeña covacha dentro de un arroyo con representaciones de pisadas de dicho mamífero.

Hallan aldea prehispánica y petrograbados en obras de la construcción del tren Ímuris-Nogales en Sonora

Dicha aldea corresponde a etapas más antiguas del centro rector Cerro de Trincheras (1200-1500) que ha sido registrado y estudiado mediante un proyecto de investigación de Salvamento Arqueológico Libramiento Ferroviario Ímuris-Nogales (Salfin), a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Salfin está conformado por seis especialistas del INAH Sonora. Los primeros resultados los dio a conocer el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez, en el ciclo de conferencias 'Tardes de cafeINAH'.

"Las evidencias arquitectónicas están en toda la mesa, de una extensión de 250 metros de largo por 250 metros de ancho, donde debe haber unas 60 casas. Mientras que los terrenos cercanos al afluente se destinaron al cultivo", mencionó Júpiter Martínez acerca de lo que ahora las obras del tren permitieron descubrir que se trata de una aldea anterior al sitio rector Cerro de Trincheras.

Como parte de la investigación, se excavaron tres conjuntos habitacionales, dando como resultado un hallazgo de cerámica y dos áreas funerarias con más de 100 inhumaciones. Las casas son de planta oval y rectangular, semisubterráneas, cuyos muros, marcados por alineamientos simples de roca, se localizaron desplantando a una profundidad de uno hasta dos metros bajo la superficie. "Son alrededor de 40 entierros, colocados en flexión lateral, algunos con modificación craneal, y 28 cremaciones dentro de vasijas, las cuales contenían adornos sencillos de concha, y algunas indican contacto con grupos hohokam", afirmó el arqueólogo.

"Hay evidencias de las tradiciones Trincheras y Hohokam, que por mucho tiempo consideramos paralelas, sin entender completamente sus conexiones. Aquí estamos viendo migración y abandono en repetidas ocasiones. Lo que nos lleva a pensar que La Ciénega fue un sitio fronterizo de circulación de recursos", expresó Martínez Ramírez, destacando que el sitio se convirtió en un camino novohispano que conecta hasta Tucson, en Arizona, a la llegada del jesuita Eusebio Francisco Kino.

Fuente: Tribuna del Yaqui