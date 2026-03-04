Llaman a padres y maestros a evaluar la salud visual de los niños en Navojoa; invitan a Mega Jornada Oftalmológica

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en el Ayuntamiento de Navojoa hizo el llamado a los padres de familia a llevar a sus hijos que tengan dificultades visuales en la escuela a la Mega Jornada Oftalmológica que actualmente se está realizando en la explanada del Gimnasio Municipal.

Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, explicó que los niños y niñas tendrán prioridad en este evento, por lo que contarán con pase inmediato y no necesitan haberse registrado previamente.

Este es un llamado urgente a padres de familia, maestros y familiares… Si conocen a algún niño que tenga dificultad para ver el pizarrón, que tenga que acercarse demasiado al cuaderno para leer o escribir, que entrecierren los ojos o presente bajo rendimiento escolar por posibles problemas visuales, es importante que acudan a esta Mega Jornada", afirmó.

Las autoridades puntualizaron que el espacio destinado para los niños se habilitará este jueves 5 de marzo, en un horario de 08:00 hasta las 14:00 horas, para poder mejorar la salud de los menores en la localidad.

fuente: Tribuna del Yaqui