Proponen la destitución de funcionarios públicos responsables de acoso sexual en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Diputados de diferentes bancadas en el Congreso del Estado de Sonora, presentaron una propuesta a fin de que en Sonora se tenga cero impunidad, destitución e inhabilitación de funcionarios públicos implicados en actos de acoso sexual.

La propuesta presentada por la diputada Amairani Peña Escalante tiene por objetivo que el acoso y el hostigamiento sexual dejen de ser omisiones administrativas menores para clasificarse en faltas graves.

En la presentación, la legisladora describió que las sanciones por acoso sexual, que se proponen en la iniciativa son destitución inmediata del cargo, así como la inhabilitación para ejercer cualquier función pública en el futuro.

Con el objeto de incluir el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves, la cual sustentamos en Sonora, la constante armonización y actualización de la normativa en materia de responsabilidades administrativas es signo inequívoco de la relación positiva que debe existir entre la ciudadanía y todos los niveles de gobierno", dijo.

La iniciativa propone adicionar los artículos 69 Bis y 69 para establecer de manera expresa que incurrirá en acoso sexual cualquier persona servidora pública que realice conductas de naturaleza sexual sin consentimiento, aun cuando no exista relación jerárquica.

La propuesta fue suscrita por las diputadas y diputados Ernestina Castro Valenzuela, Marcela Valenzuela, Ely Sallard Hernández y Sebastián Orduño Fragoza; Omar Francisco Del Valle Colosio y Raúl González De La Vega; así como Amairany Peña Escalante y Norberto Barraza Almazán.

La propuesta fue turnada para la socialización con los órganos internos de control así como a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

uD83DuDD14Diputadas y diputados de Morena, Partido Verde y PES presentaron una iniciativa para tipificar el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves. Conoce los detalles en la siguiente cápsula. pic.twitter.com/6mOcWCH9Ty — Congreso Local Son (@CongresoSon) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui