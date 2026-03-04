Ciudad Obregón, Sonora.- Leticia Burgos Ochoa, líder y fundadora de la Red Feminista Sonorense (RFS), hizo un llamado a los colectivos y grupos defensores de los derechos de las mujeres. También llamó a la comunidad en general a sumarse a la marcha que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Agregó que la marcha conmemorativa iniciará en la esquina del callejón Colombia, mejor conocido como Callejón de la mujer, y la calle Zaragoza aproximadamente a las 16:00 horas del domingo y culmina frente al Palacio Municipal por la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Allende.

Destacó que esta fecha es una oportunidad para manifestarse y movilizarse, como una medida para pedir a las autoridades un alto rotundo a la violencia contra las mujeres y la comunidad, debido a que este tipo de acciones perjudica a la sociedad en general.

Red Feminista de Ciudad Obregón convoca a marcha del '8M' contra la violencia hacia mujeres

Fuente: Tribuna del Yaqui