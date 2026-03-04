Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación Pública (SSP) del Gobierno de Sonora cuenta con Clínicas Integrales de Nutrición, esto con el propósito de prevenir y atender en su totalidad el sobrepeso y la obesidad en la población; por ello, estos espacios son especializados y se brinda atención multidisciplinaria completamente gratuita con el fin de mejorar los hábitos de vida y así reducir riesgos asociados a este padecimiento.

Las Clínicas Integrales de Nutrición operan en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Caborca y Cananea, y cualquier persona interesada puede recibir orientación profesional para el control de peso y la prevención de enfermedades asociadas, sin importar su edad o derechohabiencia. Asimismo, estas unidades están dedicadas a ofrecer servicios de trabajo social, enfermería, medicina, nutrición, psicología y activación física, con acompañamiento personalizado y seguimiento, apoyando a las personas en el cuidado de su salud.

Salud Sonora impulsa la prevención de la obesidad con Clínicas Integrales de Nutrición

La dependencia estatal reforzó la importancia de fortalecer la prevención y atención temprana, esto en el marco del Día Mundial contra la Obesidad, ya que es necesario promover estilos de vida saludables para disminuir esta enfermedad, de modo que hay estudios que comprueban que puede estar relacionada con el sedentarismo, patrones alimenticios poco saludables, falta de sueño y altos niveles de estrés.

Sin embargo, estas no son todas las causas, ya que hay estudios que comprueban que la obesidad puede asociarse a síndromes genéticos como el síndrome de Cohen o de Alström, así como también a otros tipos de trastornos endocrinos, el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing. Además, factores del entorno también afectan considerablemente; como el fácil acceso a alimentos ultraprocesados y ambientes poco saludables, influyen en su desarrollo.

Uno de los identificadores de sobrepeso u obesidad es el índice de masa corporal, que trata de comparar el peso con la estatura y, cuando el resultado es mayor a 25, ya es considerado sobrepeso, pero si supera el 30, es obesidad. La SSP mencionó que esta condición puede prevenirse con buenos hábitos como tener una alimentación equilibrada, actividad física diaria, buen descanso y acudir periódicamente al Centro de Salud o a las Clínicas Integrales de Nutrición para recibir orientación profesional.

Salud Sonora impulsa la prevención de la obesidad con Clínicas Integrales de Nutrición

Fuente: Tribuna del Yaqui