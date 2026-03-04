Salud Sonora llama a la ciudadanía a prevenir el dengue ante temporada invernal atípica

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), el Gobierno de Sonora hace un llamado urgente a toda la población para que se fortalezcan las medidas de prevención necesarias contra el dengue, debido a que la temporada invernal no registró temperaturas suficientemente bajas como para frenar de manera significativa la reproducción del mosquito transmisor.

El ciclo de vida del mosquito solo se vio un poco afectado al no presentarse frío intenso, lo que permite que se siga manteniendo activo por más tiempo. Por ello, la SSP menciona que es muy importante no bajar la guardia ante esta situación y mantener las acciones preventivas pertinentes desde el hogar; asimismo, recomienda revisar patios y azoteas para eliminar cualquier recipiente que acumule agua, como cubetas, llantas, macetas, botellas o tinacos destapados, ya que pequeñas cantidades pueden convertirse en criaderos.

Todas estas acciones, como el mantener espacios limpios, lavar constantemente y voltear cualquier recipiente, así como también cambiar constantemente el agua de floreros y bebederos de mascota, son estrategias sencillas, pero previenen de manera significativa, ya que ayudan a cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Sin embargo, como parte de la estrategia de control vectorial, en distintas colonias de la entidad se siguen llevando a cabo fumigaciones.

Este tipo de labores se realizan de forma programada, complementando la eliminación de criaderos, por lo que se invita a la población a permitir el acceso al personal debidamente identificado. La SSP mencionó que la prevención es una tarea compartida y con la ayuda de todas y todos se logra mantener sanas a las familiar, así como reducir el riesgo de dengue en la comunidad.

Tú puedes detener el dengue uD83EuDD9FuD83DuDCAA



Lava, talla y tapa cualquier recipiente donde se acumule agua.



Elimina criaderos y protege a tu familia.



