Se debe renunciar al cargo para contender por otro puesto de elección: Célida López en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- Para contender por un puesto de elección popular en el 2027, se debe renunciar al cargo que se ejerce, consideró Célida López, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún.

La titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, mencionó sobre sus aspiraciones para contender por la gubernatura en las elecciones del 2027, para la cual, su partido, Morena, realizará una encuesta interna para la elección de su candidata o candidato.

Célida López dijo que su contienda es "hacia afuera" pues se trata de posicionar al movimiento y sus partidos aliados, como el Verde Ecologista de México y el del Partido del Trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui