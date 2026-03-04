¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Sonora

Se debe renunciar al cargo para contender por otro puesto de elección: Célida López en Mesa Cancún

La actual representante de Sagarhpa Sonora habló sobre sus planes de contender por la gubernatura en las elecciones de 2027

Se debe renunciar al cargo para contender por otro puesto de elección: Célida López en Mesa Cancún
Célida López desde Mesa Cancún Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Para contender por un puesto de elección popular en el 2027, se debe renunciar al cargo que se ejerce, consideró Célida López, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún.

La titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, mencionó sobre sus aspiraciones para contender por la gubernatura en las elecciones del 2027, para la cual, su partido, Morena, realizará una encuesta interna para la elección de su candidata o candidato.

Célida López dijo que su contienda es "hacia afuera" pues se trata de posicionar al movimiento y sus partidos aliados, como el Verde Ecologista de México y el del Partido del Trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.