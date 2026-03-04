Se debería renunciar al cargo para contender por otro puesto de elección, considera Célida López en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- Para contender por un puesto de elección popular en el 2027, se debe renunciar al cargo que se ejerce, consideró Célida López, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún.

La titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) en Sonora, mencionó sobre sus aspiraciones para contender por la gubernatura en las elecciones del 2027, para la cual su partido, Morena, realizará una encuesta interna para la elección de su candidata o candidato.

Célida López dijo que su contienda es "hacia afuera", pues se trata de posicionar al movimiento y sus partidos aliados, como el Verde Ecologista de México y el del Partido del Trabajo.

Producción primaria en Sonora

Dijo que la pesca en Sonora requiere de mayor supervisión y vigilancia ante la veda del camarón que comenzó esta semana. Afirmó que actualmente se requiere una mayor participación de las autoridades federales para la vigilancia de la actividad pesquera, pero también apoyos que puedan beneficiar a las miles de familias que se dedican a esta actividad.

"Yo diría que estamos casi a punto de desaparecer. La pesca de altamar está siendo cada vez menos rentable; si ustedes se entrevistan con armadores de Guaymas, armadores de Puerto Peñasco, la flotilla que cada año salía... Esto se debe a lo mismo que comentamos, el cambio climático y la reducción de la pesquería del camarón".

Célida López describió que, por otra parte, el sector ganadero se ha organizado después del cierre de la frontera para la engorda y venta de ganado para el mercado nacional, lo que ha traído ingresos considerables para este sector.

Fuente: Tribuna del Yaqui