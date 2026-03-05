Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha un modelo de infraestructura de libramientos concesionados que garantice desarrollo económico, turístico, agilidad en la circulación comercial y el desfogue del tráfico pesado por rúas estatales y casco urbano al interior de las ciudades; esto forma parte de una estrategia para consolidar una red carretera de primer nivel, moderna y de tránsito seguro en el estado.

Durazo Montaño informó que el libramiento de Navojoa es el primero de seis que se tienen en curso; entre ellos también se encuentra Ímuris-Cananea con el fin de desfogar el tráfico pesado. "En el caso de Sonora hay una particularidad, que las distancias son muy largas y el flujo es muy bajo; consecuentemente, hay pocos interesados en las concesiones que hemos ofrecido. Vengo tramitando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estoy seguro de que lo vamos a conseguir: el desdoblamiento de concesiones de otros estados de la República para aplicarlo en Sonora", precisó el mandatario.

Alfonso Durazo impulsa red carretera moderna y eficiente con proyecto de seis libramientos en Sonora

El libramiento que recientemente dio inicio con su construcción es el de Navojoa; este permitirá ahorrar entre 30 y 40 minutos el tránsito por la ciudad. Este proyecto estratégico está alineado al Plan Estatal de Desarrollo Sonora 2021-2027 y mantiene un esquema de concesión a 30 años mediante licitación pública; se realizó una inversión de 500 millones de pesos.

Esta nueva infraestructura vial beneficiará al desarrollo económico y turístico del sur de Sonora, potenciando la actividad de los sectores productivos y el flujo de turistas, ya que tendrá conexión con la Carretera Federal México 15 (Los Mochis–Ciudad Obregón) y la Carretera Estatal 13 (Navojoa–Álamos). Asimismo, esta acción representa un compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño por contar con rutas accesibles, seguras y que sean efectivas en relación a la conectividad, con el fin de atraer mayor dinamismo económico y turístico a la región, consolidando un polo logístico de desarrollo permanente para el estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui