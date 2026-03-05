Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora conmemoró y reconoció a los defensores públicos en su día, con la participación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego.

Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social del Gobierno del Estado, señaló que la Defensoría Pública tiene como objetivo coordinar y dirigir los servicios de defensoría, representación técnica en materia penal y garantizar la justicia para la población.

En el acto protocolario se reconoció la trayectoria de defensores públicos de Sonora, además por su destacada participación en centros de impartición de justicia y enseñanza de la defensoría.

En la misma ceremonia, la titular del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vázquez Ocho, firmó un convenio de colaboración con la Defensoría Pública de Sonora, para garantizar asesoría legal a familias y madres jefas que lo requieran.

Autoridades conmemoran el Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui