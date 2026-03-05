Clima en Sonora: Descenso de temperatura, viento y posibles lluvias al norte este fin de semana por frente frío 39

Nogales, Sonora.- La llegada del frente frío número 39 en Sonora traerá consigo un descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y una alta probabilidad de lluvias en distintas regiones del norte de la entidad; todo esto ocurrirá durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Autoridades de Protección Civil municipal y estatal hicieron un llamado de alerta a la población ante dichos resultados meteorológicos con el fin de cuidar su salud y tomar las debidas precauciones.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comenzará en las primeras horas del viernes, provocando condiciones de clima más frío y cielos nublados. Para Nogales, se espera que la temperatura descienda hasta un grado centígrado durante la madrugada del viernes, con una máxima cercana a los 20 grados; por lo contrario, el próximo sábado se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas mínimas de siete grados centígrados y máximas de 21 grados.

Frente frío 39: Descenso de temperatura, viento y posibles lluvias al norte de Sonora

A partir del mediodía del jueves habrá un incremento significativo en la velocidad del viento en distintas regiones de Sonora, superando los 70 kilómetros por hora en el este y noroeste; en cambio, en el resto del estado se prevén velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora, generando tormentas de arena y tolvaneras, lo que provoca baja visibilidad en carreteras, principalmente en zonas abiertas.

Es sumamente importante que los conductores extremen precauciones al circular en estos días, así como también es esencial que se mantengan informados sobre los avisos meteorológicos por cualquier cambio que ocurra en el momento. De igual forma, es necesario que la ciudadanía tome las precauciones debidas para evitar enfermedades respiratorias.

Recomendaciones de Protección Civil ante este frente frío 39

Abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores

Evitar realizar ejercicio al aire libre en temperaturas bajas

Consumir líquidos y alimentos ricos en vitamina C

Acudir al médico ante síntomas de enfermedades respiratorias y evitar automedicarse

No utilizar braceros dentro de las viviendas, mantener ventilación en los hogares y revisar adecuadamente los sistemas de calefacción

Evitar cruzar arroyos ante lluvias

Cualquier emergencia que ocurra se debe marcar al número 911

Fuente: Tribuna del Yaqui