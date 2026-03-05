Clima en Sonora HOY jueves 5 de marzo: CALOR de hasta 32°C y fuertes rachas de viento

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 5 de marzo de 2026, conviene revisar el pronóstico del clima en Sonora, ya que el estado tendrá contrastes importantes a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas frías durante la mañana, especialmente en zonas serranas, mientras que por la tarde el ambiente se tornará más cálido en gran parte del territorio, acompañado por rachas fuertes de viento en diversas regiones.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal Meteored.mx, este jueves se espera cielo despejado a parcialmente nublado durante el día, con incremento de nubosidad hacia la tarde. Además, se prevén vientos de dirección variable entre cuarenta y cincuenta kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre sesenta y ochenta kilómetros por hora en zonas de Sonora, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Internet

Durante las primeras horas del día el ambiente será frío a fresco en la mayor parte del estado, mientras que en las zonas serranas se prevé ambiente muy frío con posibles heladas. En ciudades del norte como Heroica Nogales la temperatura mínima se ubicará cerca de los 7°C, mientras que en Agua Prieta se esperan alrededor de 9°C al amanecer. En Magdalena de Kino y Nacozari de García el termómetro rondará los 10°C, condiciones que reflejan el ambiente fresco típico de las primeras horas del día en la región.

En el centro del estado, Hermosillo iniciará la jornada con aproximadamente 15 grados, mientras que en Heroica Caborca se prevén cerca de 13 grados. Por su parte, en Puerto Peñasco la temperatura mínima rondará los 16 grados, y en San Luis Río Colorado se estiman cerca de 12 grados al comenzar el día.

Temperaturas cálidas durante la tarde

Conforme avance la jornada, el ambiente se volverá más cálido en gran parte del estado, con cielos mayormente despejados. En la capital, Hermosillo, la temperatura máxima alcanzará cerca de los 30°C. En el sur de Sonora, Ciudad Obregón podría registrar hasta 32 grados, mientras que en Huatabampo el termómetro llegará aproximadamente a 31°C. En otras regiones también se esperan temperaturas elevadas para la tarde. Villa Pesqueira podría alcanzar alrededor de 29 grados, mientras que en Heroica Caborca se estiman cerca de 28 grados y en Magdalena de Kino hasta 27 grados.

En el noroeste del estado, San Luis Río Colorado registrará temperaturas cercanas a los 27 grados, mientras que en Sonoyta se esperan alrededor de 26 grados. En la zona costera, Heroica Guaymas alcanzará aproximadamente 25 grados, mientras que Puerto Peñasco rondará los 24 grados.

Hacia la noche el ambiente comenzará a refrescar nuevamente en gran parte del estado, manteniéndose el cielo parcialmente nublado en algunas regiones. Las temperaturas descenderán gradualmente y en varias ciudades podrían ubicarse entre 13 y 16°C, mientras que en zonas del norte podrían ser ligeramente menores. A lo largo del día se mantendrán vientos de dirección variable entre cuarenta y cincuenta kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre sesenta y ochenta kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras en algunas áreas.

Fuente: Tribuna del Yaqui