Clima Hermosillo HOY 5 de marzo: JUEVES con CALOR, sol intenso y rachas de viento en la tarde

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 5 de marzo de 2026, es clave que revises el pronóstico del clima en Hermosillo, ya que a lo largo del día se esperan cambios importantes tanto en la temperatura, como en las rachas de viento, especialmente durante la tarde. Conocer cómo evolucionará el tiempo puede ayudarte a planear mejor tus actividades, elegir la ropa adecuada y tomar precauciones si vas a pasar varias horas al aire libre. ¡Sigue leyendo!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal Meteored.mx, el clima en Hermosillo se mantendrá estable y mayormente soleado durante toda la jornada, aunque la temperatura irá en aumento conforme avance el día, alcanzando su punto más alto durante la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de este jueves, el ambiente en Hermosillo será fresco y con cielo despejado. Alrededor de las 07:00 horas el cielo continuará soleado, mientras que la temperatura descenderá ligeramente a 15°C, con viento del noreste de cuatro a ocho kilómetros por hora. Para las 08:00 horas el termómetro comenzará a subir hasta los 17°C, con condiciones soleadas y viento del noreste que podría alcanzar entre cinco y trece kilómetros por hora.

Más tarde, cerca de las 09:00 horas, la temperatura aumentará de forma más notable hasta los 21°C, con viento del este de dos a trece kilómetros por hora. Durante la mañana el índice ultravioleta se mantendrá bajo, por lo que el riesgo por exposición solar será menor en estas primeras horas. El calor comenzará a sentirse con mayor intensidad hacia el mediodía. Para las 11:00 horas el clima será soleado, con temperaturas cercanas a 26°C, aunque la sensación térmica rondará los 25°C.

El viento cambiará de dirección hacia el sur, con velocidades de nueve a veinticuatro kilómetros por hora. El momento más caluroso del día se espera alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro alcanzará aproximadamente 29°C, con sensación térmica de 27°C. En ese horario también se presentarán rachas de viento más fuertes provenientes del suroeste, que podrían alcanzar entre veintitrés y cincuenta kilómetros por hora.

Además, durante el periodo del mediodía y primeras horas de la tarde el índice ultravioleta será alto, con un nivel de 6, por lo que se recomienda utilizar protector solar si se permanecerá mucho tiempo al aire libre. Hacia las 17:00 horas, aunque el clima continuará soleado, la temperatura comenzará a descender gradualmente hasta los 26°C, con viento del suroeste que podría alcanzar entre veintiuno y cuarenta y nueve kilómetros por hora.

Durante la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán estables y con cielo despejado. A las 20:00 horas la temperatura bajará hasta los 21°C, con viento moderado del suroeste que oscilará entre once y veinticinco kilómetros por hora. Más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente será templado, con una temperatura aproximada de 18°C y viento ligero proveniente del sur, con velocidades de cuatro a once kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui