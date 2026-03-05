Complejo Náinari rescatará 78 hectáreas y revitalizará zona emblemática de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El Complejo Náinari que incluye la remodelación y modernización del Parque Infantil Ostimuri, la Laguna del Náinari y el Deportivo Álvaro Obregón en un espacio de 78 hectáreas, mejorará la imagen de Ciudad Obregón ante los visitantes y la misma comunidad.

Esas obras representan, sin duda alguna, un paso significativo para la recuperación de la vida que tenía esa zona de la ciudad, según el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Lo abandonaron y lo que era un centro de esparcimiento para las y los cajemenses, particularmente niñas y niños, quedó en el abandono y en total desuso, salvo la Laguna del Náinari, que, no obstante su deterioro, continuaba brindando un atractivo de esparcimiento para la gente", comentó.

Durazo Montaño destacó que se están invirtiendo en una primera etapa 80 millones de pesos, con una serie de obras que ya comenzaron.

Espero que esta primera etapa la pongamos en funcionamiento a mediados del año; vamos a iniciar posteriormente una segunda y tercera, porque se requiere un presupuesto del orden de los 500 millones de pesos para rescatarlo completamente, tal como lo estamos haciendo ya con La Sauceda", subrayó el mandatario.

Aplauden la obra

Por su parte, figuras dedicadas a la promoción y atención turística de la ciudad, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Servytur) y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), aplauden la realización de ese proyecto.

Agradecemos al gobernador por impulsar inversiones estratégicas en espacios tan emblemáticos para nuestra ciudad, pues con este tipo de proyectos que fortalecen la infraestructura turística y recreativa de Cajeme, generamos espacios más atractivos tanto para visitantes como para quienes vivimos aquí", comentó a TRIBUNA la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes local, Nubia Flores Amaya.

Cifra

150Cajones de estacionamiento contempla el proyecto en el deportivo, el mismo que permanecía limitado.

Fuente: Tribuna del Yaqui