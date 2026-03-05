Continúan trabajos del letrero emblemático de Esperanza en Cajeme; pintura y adoquinado avanzan rápidamente

Esperanza, Sonora.- Luego de una serie de situaciones que provocaron que se pausara la construcción del letrero emblemático de la comisaría de Esperanza, como la enfermedad del pintor, detalles con la calidad de la pintura que se estaba utilizando, entre otras. Finalmente, se continuaron con esos trabajos, según Ricardo Rodríguez Moreno.

El comisario señaló que ya se culminó con la etapa de pintura y se está trabajando ya en el tema del adoquinado. "El adoquín ya lo tienen y siguen los detalles que al parecer ya se están avanzando, aunque no sabría decir si ya tienen fecha de entrega, pero las letras ya se ven desde la carretera cuando llegas a Esperanza", comentó.

Asegura que, una vez que esté culminado, con adoquín e iluminación, será un gran atractivo que atraiga al turismo que circula por la carretera para que entren al pueblo y puedan conocer sus atractivos gastronómicos, su identidad, paseos y demás.

Fuente: Tribuna del Yaqui