Cuatro tiendas Waldo's de Hermosillo reanudan su servicio tras meses de cierre en Sonora

Hermosillo, Sonora.- A cuatro meses del incendio registrado en una sucursal de Waldo's en el Centro de Hermosillo, al menos cuatro tiendas de la cadena comercial reiniciaron operaciones en la capital sonorense, luego de permanecer cerradas durante el proceso de revisiones realizadas por autoridades.

Tras el siniestro, en el que fallecieron 24 personas, el Gobierno de Sonora ordenó la suspensión temporal de actividades en los establecimientos de la empresa para llevar a cabo verificaciones en materia de seguridad. Las inspecciones fueron realizadas por unidades municipales de Protección Civil con el objetivo de revisar las condiciones de los inmuebles y el cumplimiento de medidas preventivas.

En Hermosillo, las sucursales que ya retomaron la atención al público se encuentran en las zonas de Jesús García, Progreso, Nuevo Hermosillo y Plaza Quiroga, donde nuevamente se observa actividad comercial y presencia de clientes.

De acuerdo con información disponible, la cadena cuenta en Sonora con sucursales distribuidas en al menos 20 municipios, lo que la convierte en una de las tiendas de autoservicio con mayor presencia en el estado.

Sin embargo, no todas las tiendas han reanudado operaciones. Tal es el caso del establecimiento ubicado sobre la calle Pino Suárez, en el sector Centro de Hermosillo, donde incluso fueron retirados los rótulos de la fachada tras el incendio ocurrido meses atrás.

La reapertura de sucursales también se ha registrado en otros municipios del estado. Entre las localidades donde las tiendas han vuelto a operar se encuentran Cajeme, Nogales, Agua Prieta, Santa Ana, entre otros.

Con la reactivación gradual, la cadena comienza a retomar su actividad comercial en Sonora, luego del cierre que se mantuvo durante varios meses mientras se realizaban inspecciones y se evaluaban las condiciones de seguridad en sus instalaciones.

La cadena Waldos en Sonora con 68 sucursales distribuidas en 20 municipios.

