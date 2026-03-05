Degustaciones, catas y concierto de Emmanuel: Así será el Vino Fest 2026 en San Carlos

San Carlos, Sonora.- El próximo 7 de marzo de 2026 se llevará a cabo nada más y nada menos que el Vino Fest 2026 en Club DUO, en la ciudad de San Carlos, Sonora. De acuerdo con la información difundida, el encuentro no solo tiene como finalidad promover la cultura del vino, sino también fortalecer la oferta gastronómica de la región y detonar la actividad turística en este destino del sur de la entidad.

Se trata de la octava edición anual del festival, que con el paso de los años ha logrado consolidarse como uno de los eventos temáticos más representativos de la zona. Autoridades estatales han señalado que se espera una importante afluencia de asistentes, quienes podrán disfrutar de presentaciones musicales, muestras culinarias y distintas experiencias relacionadas con la industria vitivinícola.

¿Qué artistas estarán invitados?

Según el programa dado a conocer, el número principal estará a cargo de Emmanuel, cantante con más de cuatro décadas de trayectoria en la música pop en español y con ventas que superan los 35 millones de discos. Dentro de su repertorio figuran temas como La chica de humo, Bella señora, Enredadito por tu cintura y Toda la vida, canciones que lo han mantenido vigente en la escena musical.

Además del artista estelar, el calendario contempla otras presentaciones musicales:

15:15 – 16:45: Cadenza

17:00 – 18:15: Guajira Son

18:30 – 20:00: Silencio de Blanka

20:30 – 22:30: The Dudes

¿Todavía quedan boletos?

De acuerdo con los canales oficiales del evento, los boletos de la Zona General ya se encuentran agotados. No obstante, todavía hay disponibilidad en otras áreas con distintos costos. La Zona Plata tiene un precio de 4 mil 500 pesos; la Zona Oro, 5 mil pesos; y la Zona Diamante, 6 mil pesos. Las personas interesadas deben consultar la plataforma oficial para conocer detalles sobre disponibilidad y formas de acceso.

¿Qué incluye cada zona?

Zona General

• Copa conmemorativa

• Degustaciones de vinos nacionales y extranjeros

• Degustaciones gastronómicas de restaurantes participantes

• Catas guiadas

• Pabellón de bacanora y cervezas artesanales

• Música en vivo

• Venta de vino a precio de bodega

Zona Plata

Incluye los beneficios de la Zona General más asiento reservado.

Zona Oro

Incluye asiento reservado, copa conmemorativa, degustaciones de vinos nacionales y extranjeros, muestras gastronómicas, catas guiadas, acceso al pabellón de bacanora y cervezas artesanales, música en vivo y venta de vino a precio de bodega.

Zona Diamante

Contempla asiento reservado y los mismos beneficios en degustaciones, catas, música en vivo y acceso a áreas de exhibición.

Se espera la participación de más de 40 casas productoras de vino provenientes de distintas regiones de México y del extranjero. Algunos expositores viajarán desde estados como Baja California, Sinaloa y Chihuahua. En el apartado gastronómico, participarán más de 10 restaurantes, cuya oferta se complementará con un programa de catas que incluirá espumosos, vinos blancos y rosados.

¿Qué más debo saber del evento?

Los organizadores de Marinaterra han señalado que se trata de un "evento con causa", enfocado en fomentar la convivencia entre residentes y visitantes, además de fortalecer la proyección turística de San Carlos. En la edición anterior, realizada en 2025, el artista invitado fue Manuel Mijares, reconocido intérprete de la música romántica en México. Para mayores detalles, los interesados pueden consultar los medios oficiales del evento, donde se difunde información actualizada sobre horarios, accesos y logística.

