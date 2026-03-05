Difícil cuantificar registro de cambios de sexo ante el INE en Ciudad Obregón, afirman autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- La titular de la Sexta Junta Distrital Federal del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en Cajeme, Noely Lizbeth Zamudio Olivares, informó que en lo que va del año no se han registrado cambios de datos relacionados con el cambio de sexo. Además, explicó que es complicado cuantificar este tipo de situaciones.

La funcionaria en materia electoral explicó que la complicación para cuantificar el número de trámites de este tipo es que se registran únicamente como un cambio de información o datos personales en la credencial para votar con fotografía.

El trámite se registra como corrección de datos personales; no es un trámite diferenciado, sino que, al igual que otras correcciones, puede corresponder a cambio de sexo, corrección de nombre, apellidos o de la Clave Única de Registro de Población (CURP)", indicó.

Finalmente, agregó que para realizar el trámite en cuestión, se requiere acudir a las oficinas correspondientes con identificación con fotografía, comprobante de domicilio y dos testigos.

