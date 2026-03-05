Durazo se compromete a la remodelación del estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría; autoridades municipales aplauden

Navojoa, Sonora.- El anuncio de la remodelación del estadio de béisbol no solo representa la ilusión del regreso del 'rey de los deportes' al sur de Sonora. Sino que también colocará de nuevo al municipio de Navojoa en el mapa nacional para los inversionistas, lo cual será un gran respiro económico.

Para ello, el gobierno del estado deberá desembolsar alrededor de 120 millones de pesos (mdp) debido al enorme deterioro del inmueble, el cual luce en completo abandono, con la techumbre dañada, butacas desgastadas, baños descompuestos, luminarias insuficientes y un campo seco.

El anuncio

Durante rueda de prensa, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se comprometió a retomar el proyecto de remodelación del estadio de béisbol en Navojoa, Manuel 'Ciclón' Echeverría, tras un año de inactividad.

Sí voy a apoyar porque lo necesita Navojoa, es un pueblo beisbolero… Aún y cuando se cobra, el hecho de que el gobierno del estado rehabilite las instalaciones significa que ese costo no se le va a cargar al boleto de acceso; para mí el tema de béisbol lo veo como una oportunidad de esparcimiento y continuar difundiendo una de las prácticas deportivas que más distinguen a la entidad", afirmó el mandatario.

A pesar de que aún no hay fecha exacta para el inicio de la remodelación del estadio, las autoridades municipales festejaron el compromiso del mandatario estatal, ya que el rescate de este inmueble permitirá a la comunidad deportiva de la región a seguir fomentando el béisbol y forjando a futuras estrellas.

Es el estadio principal, es el más grande y profesional de la región, por lo que lógicamente es el escenario en el que todos los beisbolistas quieren jugar… Una remodelación nos serviría mucho para los juegos estatales e incluso nacionales que hemos estado organizando a través del Instituto", indicó Juan Pablo Mendívil Valenzuela, director del Instituto Municipal de Deporte.

Cabe señalar que el contrato de concesión del estadio de béisbol en Navojoa terminará en el año 2027, por lo que las autoridades deberán analizar qué pasará con él, ya sea concluirlo antes de tiempo, renovarlo o ser el administrador.

