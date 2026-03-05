Hermosillo, Sonora.- El estudiante Alan Flores Alaniz, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Caborca, tras competir con más de dos mil 300 jóvenes de distintos países, obtuvo el tercer lugar en la final del Concurso Internacional de Ciencias 2026, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la rama de Física; el alumno logró posicionarse entre los tres mejores a nivel internacional, demostrando dominio conceptual y capacidad analítica.

La final se llevó a cabo en distintos campus del Tec en modalidad presencial, reuniendo a estudiantes de nivel medio superior interesados en Matemáticas, Física, Química, Biología y Computación. Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general de Cobach Sonora, resaltó el arduo desempeño del educando, señalando que este triunfo es resultado del compromiso del subsistema con la excelencia académica y el impulso de vocaciones científicas entre las y los estudiantes.

Estudiante de Cobach Sonora destaca en Concurso Internacional de Ciencias 2026

"La ciencia cambia vidas, cambia comunidades. Ver a un joven de Cobach Sonora llegar tan lejos en un concurso internacional nos confirma que aquí hay talento de sobra. Cuando hay disciplina, curiosidad y buena guía en el aula, nuestros estudiantes pueden competir con cualquiera en el mundo", subrayó el director general, destacando el talento que poseen los jóvenes estudiantes en el estado.

Por otra parte, Alan Flores expresó su sentir, destacando el gran orgullo y la satisfacción que siente por el logro que alcanzó, mencionando que al integrarse a dicho concurso no esperaba que fuera una experiencia retadora; sin embargo, también la catalogó como enriquecedora, ya que resaltó que fue un gran honor el poder compartir escenario con los demás participantes que poseen un alto nivel académico.

Este tipo de acciones, en conjunto con sus significativos resultados, el Gobierno de Sonora y sus instituciones de educación pública, como lo es Cobach, refuerzan su presencia en este tipo de competencias académicas de alcance global; además, fortalecen el compromiso de continuar impulsando este tipo de oportunidades, con la finalidad de que las y los jóvenes de la entidad logren un pleno desarrollo en el ámbito científico y profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui