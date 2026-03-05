Hermosillo, Sonora.- A través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), el Gobierno de Sonora dio inicio al curso 'Prevención y Combate de Incendios', fortaleciendo la capacitación de los operadores de los distintos sistemas de transporte, y tiene como objetivo garantizar una respuesta inmediata en caso de alguna emergencia.

El coordinador ejecutivo del Imtes, Carlos Sosa Castañeda, hizo hincapié en que el enfoque primordial de esta estrategia es enriquecer a las y los operadores de herramientas para que puedan tomar decisiones de forma rápida y segura, salvaguardando su seguridad y la de las personas usuarias. Asimismo, el coordinador afirmó que este curso es impartido por expertos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Gobierno de Sonora fortalece los sistemas de transporte con el programa 'Prevención y Combate de Incendios'

Las personas operadoras de los sistemas de transporte que gozarán de este curso son las de automóvil de alquiler, transporte de personal, urbano, suburbano, foráneo, turismo, de trabajadores agrícolas, escolar y de carga. Asimismo, los ejes temáticos que serán desarrollados por los instructores son situaciones donde no se debe combatir el fuego, tipos de incendio, agentes extintores, reglas, tipo y cómo utilizar un extintor portátil frente al fuego.

'Prevención y Combate de Incendios' busca transformar el transporte público y privado en Sonora, garantizando traslados seguros y de calidad para todos los usuarios; el curso se llevará a cabo en la sala de capacitación de la Dirección Regional del Imtes Hermosillo. Los interesados en participar pueden solicitar más información al teléfono 662 211 82 50.

Fuente: Tribuna del Yaqui