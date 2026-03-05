Gobierno de Sonora invierte 13 millones de pesos para el futuro de la educación en Nogales: SEC

Nogales, Sonora.- A través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Gobierno de Sonora anunció una inversión de 13 millones de pesos destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa en Nogales, con el fin de transformar el crecimiento poblacional en oportunidades de desarrollo; esta estrategia es con la visión de consolidar a la entidad como el epicentro del talento y asegurar el bienestar en las próximas generaciones.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, afirmó que este tipo de acciones son parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo para garantizar que la transformación llegue a cada rincón del estado. Además, destacó el esfuerzo del Ayuntamiento de Nogales por sumarse a la construcción de una nueva secundaria en el fraccionamiento Acacias, ya que mencionó que no es solo una obra de ladrillos, sino una inversión en el activo más valioso de Sonora, que son sus jóvenes.

Tras agradecer la disposición y el esfuerzo del Ayuntamiento junto con el del alcalde Juan Francisco Gim por sumarse a este tipo de acciones, Gámez Gamboa destacó que "La instrucción del gobernador es clara: planear hoy el Sonora de los próximos diez años. En Nogales, el crecimiento no debe ser un reto, sino una ruta de éxito. Con esta nueva infraestructura, estamos diseñando el entorno donde se formará el talento que impulsará nuestra competitividad".

Asimismo, en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 1 'Dr. Jesús Martínez Ochoa', el secretario anunció una inversión adicional de un millón 500 mil pesos para la rehabilitación integral del sistema eléctrico y techumbres, garantizando espacios dignos y seguros, reafirmando que la educación es la columna vertebral de la justicia social. Posteriormente, entregó equipamiento especializado para educación especial, parte de una gestión estratégica de 15 millones de pesos ante el Gobierno de México.

Como referente a un gobierno cercano y con resultados significativos, Froylán Gámez concluyó con lo siguiente: "La transformación no termina cuando se inaugura una obra; comienza cuando esa obra cambia vidas. Hoy aseguramos que las niñas, niños y jóvenes con discapacidad tengan las herramientas para conquistar su futuro. Somos el puente entre la estabilidad que hemos logrado y el progreso que viene para Sonora".

