Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño instruyó reforzar las jornadas de vacunación contra el sarampión en los campos agrícolas del estado de Sonora, a través del Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora (Sagarhpa); esto con el objetivo primordial de proteger la salud de las y los trabajadores del campo.

Este tipo de acciones son realizadas en coordinación con el sector Salud, mediante brigadas que recorren los distintos campos agrícolas del estado para aplicar la vacuna a las y los jornaleros que arriban durante la temporada de cosechas. Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa, informó que con estas planificaciones se busca garantizar la protección sanitaria de cerca de 45 mil trabajadores agrícolas.

Gobierno de Sonora refuerza vacunación contra el sarampión en distintos campos agrícolas

Esto se lleva a cabo gracias a la participación directa de los productores agrícolas, quienes facilitan la vacunación abriéndole las puertas de sus campos al personal, permitiendo proteger a los que laboran en las actividades de siembra, cosecha y manejo de cultivo; como es el caso del producto Roberto Valenzuela, que facilitó el acceso a las brigadas médicas de entrar a su campo 'María Alejandra', ubicado en la costa de Hermosillo, permitiendo avanzar en la aplicación de las dosis.

"Por instrucciones de nuestro gobernador Alfonso Durazo, se intensifican las jornadas de vacunación para aplicarla en todos los campos agrícolas de Sonora, para que los cerca de 45 mil jornaleros y jornaleras que llegan al estado a trabajar en las cosechas queden vacunados contra el sarampión, lo cual logramos por la estrecha colaboración con los productores y el sector Salud", comunicó Celida López.

Es un hecho que el Gobierno de Sonora continuará trabajando arduamente en coordinación con productores y autoridades del sector Salud con el propósito esencial de fortalecer las medidas preventivas en los campos agrícolas y, asimismo, proteger de distintas enfermedades a las familias que participan en las actividades del campo.

