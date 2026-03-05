Gobierno invita a celebrar con diversas actividades el primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- Para conmemorar el primer aniversario de su inauguración, presentaron las actividades del Festival Biocultural Bosque Urbano La Sauceda, el cual estará conformado por eventos musicales, deportivos y creativos.

Jesús Madrid Del Río, titular del Bosque Urbano La Sauceda, describió que las actividades son del 20 al 22 de marzo, con la presentación de grupos musicales, yoga al aire libre, la inauguración de nuevos espacios y más.

En el foro al aire libre se presentarán propuestas como Solaría, la Orquesta del Chino Medina, la Banda Sinfónica del Estado de Sonora con Good Boys y la participación especial de la cantante Marian Ruzzi.

El pabellón Kinético será la sede del Foro Literario, con presentaciones de libros, charlas con editoriales independientes, talleres de fanzine y micrófono abierto para poesía y lectura. Para las infancias, El Forito ofrecerá teatro infantil, cuentacuentos y talleres artísticos con enfoque ambiental.

También el Laboratorio de Educación Ambiental contará con ciclos de charlas de Econversando, mientras que las Palapas de Carrizo y el Kiosco Central contarán con talleres abiertos al público como cerámica, suculentas, origami, microrrelato y observación astronómica, además de recorridos guiados por el bosque.

Jesús Madrid recordó que a un año de la inauguración por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Bosque Urbano La Sauceda, cuenta con más espacio para las familias y se consolidará como el 'Chapultepec' de Sonora para las familias.

Al bosque urbano, se le suma también el espacio del cerro de la Cementera, añadió, así como parte de la presa Abelardo L. Rodríguez, para crear el pulmón verde más grande de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui