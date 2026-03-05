Interponen denuncias penales contra influencers por discriminación a personas neurodivergentes en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Procuraduría para la Defensa de las Personas con Discapacidad en Sonora procedió de manera penal en contra del influencer que realizó un vídeo en el Parque Infantil en Hermosillo, burlándose de las personas neurodivergentes.

Cervando Flores Castelo, procurador de la Defensa de las Personas con Discapacidad en Sonora, dijo que la denuncia es por el delito de discriminación y será remitida ante la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES), para que se realicen las investigaciones.

El procurador expresó su total reprobación e indignación a ese tipo de contenidos que no solo reflejan ignorancia, sino también insensibilidad, trivialidad y pobreza moral e intelectual. "El código penal tipifica lo que es la discriminación, tiene una connotación penal cuando violenta, agrede, denosta en todas sus modalidades, aplica así como en la violencia de género; aquí es un tipo de violencia".

Dijo que un grupo de padres de familias de personas neurodivergentes interpuso una denuncia cuando se publicó el contenido en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui