Itesca fortalece el modelo de Educación Dual; firma convenio con empresa Radiall

Ciudad Obregón, Sonora.- Para fortalecer la formación académica y el desarrollo de competencias profesionales en un entorno real de trabajo, en beneficio de su alumnado, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) trabajará en coordinación con la empresa Radiall, S.A. de C.V. para impulsar el modelo de Educación Dual.

La directora general del Itesca, Margarita Vélez de la Rocha, y la directora de Vinculación y Planeación del Instituto, Dora Luz López, firmaron el convenio específico de colaboración con Elizabeth Aguilar Vargas, representante legal de la empresa, y Osamu Uehara Nagano, gerente de Recursos Humanos.

De esta manera, Itesca seleccionará a las y los estudiantes que formarán parte del Programa de Educación Dual, además de diseñar y coordinar la instrumentación didáctica en conjunto con la empresa, dar seguimiento académico, tutorías y evaluación del alumnado, realizar visitas de supervisión y acompañamiento a las y los estudiantes en el entorno de trabajo, así como garantizar la cobertura médica y el cumplimiento normativo de los estudiantes.

Por su parte, Radiall designará instructores para el acompañamiento del estudiantado, participará activamente en la selección y evaluación de los universitarios, definirá áreas, actividades y programas de trabajo para la estancia dual, además de proporcionar capacitación, inducción y acceso a herramientas tecnológicas.

Actualmente, las y los estudiantes Brithany Michel Sotelo Pérez, Gabriel Meza Perla, Eyliana Guadalupe López Valenzuela y Emiliano Fonseca Millán, de la carrera Ingeniería Industrial en Itesca, ya forman parte del programa dentro de dicha empresa.

Radiall es un grupo especializado en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conectores para aplicaciones electrónicas a nivel mundial, fundado en 1952, que se enfoca a los mercados aeroespacial, de defensa, espacial, industrial, de telecomunicaciones, de instrumentación y médico.

uD83DuDFE0 @ItescaCajeme trabajará en coordinación con la empresa Radiall, S.A. de C.V. para impulsar el modelo de Educación Dual. uD83DuDCDA?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/jpdP0xKuOE pic.twitter.com/XuMmUkaLOQ — SEC Sonora (@SECSonora) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui