Navojoa adquiere el terreno para poder iniciar con la construcción de las Viviendas del Bienestar

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, realizó oficialmente la compra legal del terreno donde se proyecta la construcción de cuatro mil 500 casas en el sector oriente de la ciudad, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El munícipe explicó que, una vez oficializada la adquisición del predio, se comenzará a gestionar el proyecto ejecutivo para el desarrollo urbano del complejo habitacional. Donde aseguró que este nuevo asentamiento no perjudicará el abasto de agua que se suministra actualmente para el sector oriente de la ciudad.

No se va a tocar para nada el agua que ahorita se le da a la ciudadanía… Este es un nuevo proyecto y, como en todos los diseños habitacionales, hay que hacer un nuevo plan de pozos, tinacos y de todos los servicios públicos", afirmó.

La compra de terreno contó con la presencia del secretario del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, quien informó que, una vez entregada la documentación oficial, iniciarán los trabajos de construcción, los cuales se esperan que terminen dentro de un año.

Cabe señalar que para este programa, el Ayuntamiento de Navojoa desembolsó casi 17 millones de pesos (mdp) para la compra de 47 hectáreas de terreno, ubicado sobre la carretera Navojoa-Álamos, a 4.8 kilómetros de distancia con la cabecera municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui