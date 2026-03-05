PRI Sonora anuncia diversas actividades y servicios por el mes de la mujer

Hermosillo, Sonora.- Anuncia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sonora el calendario de actividades por el mes de la mujer, con capacitaciones para emprendedoras, asesoría legal y demás servicios y actividades durante marzo.

Mónica Bravo Torres, titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Sonora, describió que las actividades son dirigidas al público en general y que van desde talleres para el emprendimiento, acompañamiento psicológico y legal, así como conferencias magistrales.

Bravo Torres describió que todos los martes del mes de marzo se tendrán talleres de emprendimiento a las 10:00, jornadas integrales para mujeres todos los viernes a partir de las 9:00 de la mañana con asesoría legal, psicológica y nutricional, así como otras actividades que se realizarán en diferentes municipios.

Reiteró que las actividades son completamente gratuitas y son para el público en general, no solo para las militantes y simpatizantes del partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui